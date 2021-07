Zweitens mache diese Empfehlung den Impfstoff von Astrazeneca attraktiver. Denn man habe viele Dosen davon vorrätig, um Impfwillige kurzfristig auch mit einer ersten Dosis zu impfen. Alleine in den nächsten Tagen gingen 2,4 Millionen Astrazeneca-Dosen an die Länder. Auch in den Arztpraxen seien ausreichend Dosen vorrätig.