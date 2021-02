Jeder, der Symptome hat, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, kann sich ab der kommenden Woche wieder kostenlos testen lassen. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz an. Eine solche Regelung gab es bereits im vergangenen Jahr, was aber die Laborkapazitäten an ihre Grenzen brachte. Inzwischen gebe es wieder genug Kapazitäten, so Spahn.