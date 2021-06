Mit Blick auf die Delta-Variante erklärte Spahn: "Wir dürfen zuversichtlich in diesen Sommer gehen." Aber aus einem sorgenvollen Sommer dürfe kein "Sorgenherbst" werden. Daher liege es an der Gesellschaft, die Ausbreitung der Variante möglichst gering zu halten. Gleichzeitig machte Spahn klar, dass die Delta-Variante künftig die "Oberhand" in Deutschland gewinnen werde.