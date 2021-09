Scholz: Mit Grünen und FDP Koalition bilden

Am Tag nach der Bundestagswahl steuert SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz klar eine Ampel-Koalition mit ihm als Bundeskanzler an. Nach dem Wahltag sei für die SPD klar, "dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir uns jetzt bemühen, eine Regierung zu bilden - eine Regierung getragen von den Parteien, die die Wahl gewonnen haben", sagte Scholz am Montag in Berlin.