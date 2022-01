Live: Steinmeier diskutiert über Impfpflicht

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert am Mittwoch mit Bürgerinnen und Bürgern über das Für und Wider einer Impfpflicht zur Überwindung der Corona-Pandemie. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes findet die Veranstaltung mit Gästen in Schloss Bellevue sowie digital zugeschalteten Teilnehmern statt. Eingeladen wurden Menschen, die sich in Briefen an den Bundespräsidenten gewandt und darin erklärt haben, warum sie eine allgemeine Impfpflicht ablehnen beziehungsweise befürworten. Auch Bürgerinnen und Bürger, die in ihren Berufen in der Pandemie besonders gefordert sind, etwa aus dem Gesundheits- und dem Bildungsbereich, zählen zu den Gästen.