Russische Truppen: Wie viele Soldaten sind bisher gestorben?

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine zählen Journalisten und Freiwillige die Gefallenen auf russischer Seite. Sie durchforsten Postings in Sozialen Medien und Todesanzeigen in Zeitungen, werten offizielle Berichte und Sterberegister aus, suchen nach frischen Gräbern auf Friedhöfen. So versuchen sie, sich ein eigenes Bild zu machen vom Sterben in der Ukraine - unabhängig von offiziellen Zahlen der Kriegsparteien oder von Geheimdienstberichten.