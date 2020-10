In Folge der Corona-Pandemie verläuft der Wahlkampf in den USA in diesem Jahr anders als gewohnt. Das für den 15. Oktober (Ortszeit) geplante zweite Aufeinandertreffen beider Kandidaten wurde in Folge der Corona-Infektion des US-Präsidenten abgesagt. Beide stellten sich stattdessen in parallel im US-Fernsehen übertragenen "Town Hall"-Meetings den Fragen von Bürgern: