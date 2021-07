"Flut-Katastrophe von historischem Ausmaß"

Mindestens 43 Menschen hätten in Nordrhein-Westfalen (NRW) ihr Leben verloren, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf. Es stehe zu befürchten, dass die Opferzahlen weiter steigen werden. Besonders dramatisch sei die Situation in Erftstadt.