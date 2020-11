Das Rennen um die US-Wahl ist auch am Samstagmorgen noch nicht entschieden. In einer Rede an die Nation zeigte sich Joe Biden dennoch siegessicher. "Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen", sagte Biden in seinem Heimatstaat Delaware. Die Amerikaner*innen hätten entschieden: Sie wollten einen Wechsel - und nicht mehr von dem, was sie die ganze Zeit hatten, sagte Biden.