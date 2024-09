Project 2025: Trumps Geheimplan für die totale Macht?

Was klingt wie ein Thriller, ist tatsächlich Teil des "Project 2025" - einem Plan, den die konservative Denkfabrik "The Heritage Foundation" für Donald Trump verfasst hat.

Was steht in dem Plan und was wissen wir über seine Verfasser von der "Heritage Foundation"? Kurz: Wie gefährlich ist das "Project 2025" für die amerikanische Demokratie? Das schauen wir uns in diesem ZDFheute Backgroundcheck an.