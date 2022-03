Wir zeigen in unserer Berichterstattung über den Ukraine-Krieg auch Videos und Fotos von Augenzeugen bzw. Überwachungskameras und anderen Quellen. Es sind nur noch wenige Journalistinnen und Journalisten in den umkämpften Gebieten, deswegen existieren von vielen Ereignissen nur Aufnahmen von Amateuren.



Grundsätzlich prüft das ZDF, soweit möglich, die Authentizität der Bilder bzw. verwendet nur Aufnahmen, die bereits von anderen etablierten Medien, Journalisten oder Experten überprüft wurden.



In vielen Fällen ist es jedoch nicht möglich, auf Grundlage der vorliegenden Informationen in kurzer Zeit eine Aufnahme vollständig zu verifizieren. Es bleibt dann eine journalistische Abwägung im Einzelfall, ob ein Video gezeigt wird oder nicht.



Diese Unsicherheit thematisieren wir regelmäßig in unseren Berichten.