Die zweite zu priorisierende Gruppe sind Personen, die Erkrankten beistehen und selbst gegebenenfalls ein erhöhtes Risiko haben. Zu diesem Schluss kommen die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI), der Deutsche Ethikrat sowie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in ihren am Montag veröffentlichten Rahmenbedingungen für eine spätere Impf-Priorisierung.