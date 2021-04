Live: Was nun, Herr Laschet?

Eine Einigung kam erst nach langer Diskussion und am Ende durch ein Votum des CDU-Vorstandes zustande. In der digitalen Sondersitzung stimmten in geheimer Wahl 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern für den eigenen Parteivorsitzenden Laschet als Kanzlerkandidaten. Neun stimmten für Söder, sechs enthielten sich.