Stefan Bratzel bei Lanz: Weniger Arbeit durch E-Mobilität

"E-Mobilität braucht weniger Beschäftigung. Wir müssen sie in anderen Feldern aufbauen, jenseits der industriellen Arbeitsplätze", erklärt Autoexperte Bratzel. Um so viele Arbeitsplätze zu halten wie möglich, müsse man an der Innovationsspitze stehen.

30.10.2024 | 1:17 min