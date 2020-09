Das Gehalt von Frauen ist weiter geringer als das von Männern. Archivbild

Quelle: Tobias Kleinschmidt/dpa

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger Geld als Männer. 2019 lagen ihre Einkommen im Schnitt 20 Prozent unter denen der Männer, berichtete das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zu 2018 war das ein Rückgang von einem Prozent.



Die "Gender Pay Gap" fiel im Osten mit 7 Prozent erneut deutlich geringer aus als im Westen mit 21 Prozent. Rund drei Viertel des Unterschieds sieht das Bundesamt in der Erwerbstätigkeit. So arbeiten Frauen häufiger in Niedriglohnbranchen, in Teilzeit oder in Minijobs.