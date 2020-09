Ein fast leeres Supermarktregal. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Die Verbraucherzentralen haben Hamsterkäufe in vielen Supermärkten in der Coronavirus-Krise kritisiert. "Es gibt aktuell keine Anzeichen für Versorgungsengpässe und deshalb keinen Grund für Panik- oder Hamsterkäufe", sagte Klaus Müller, Chef des Bundesverbands.



Sie seien zudem auch "unsolidarisch, da sie die Verunsicherung in der Bevölkerung vergrößern und in manchen Fällen tatsächlich zu zeitweisen Engpässen in der Verfügbarkeit von Lebensmitteln oder medizinisch notwendigen Produkten im Handel führen könnten".