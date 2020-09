Mitarbeiter von Amazon in den USA. Archivbild

Quelle: Todd Mcinturf/Detroit News/ AP/dpa

Der Online-Händler Amazon will einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Das Unternehmen kündigte an, in den USA 100.000 Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die Nachfrage zu bewältigen.



Zudem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den USA, Kanada und Europa erhöhen. In einem Firmenblog stellt das Unternehmen die Stellenausschreibungen wie eine Art Hilfsaktion in der Coronavirus-Krise dar.