Vor allem in Gebieten, in denen besonders viele Menschen aus Ostdeutschland zuzogen, haben diese nämlich ihre Arbeitszeit erhöht. Das zeigt sich deutlich von Mitte der 2000er Jahre an. Seither liegt die Arbeitszeit in diesen Gebieten um 1,5 Stunden pro Woche höher als in anderen westdeutschen Regionen, in denen der Zuzug nicht so groß war.