Nur selten Anschluss unter dieser Nummer

So hängen Telekommunikationsunternehmen wie 1&1 Drillisch solange in der Luft, bis sie in ein eigenes Netz investieren. Weil die Unternehmen mit eigenen Mobilfunkstationen nur Verhandlungsbereitschaft zeigen müssen, aber zu einem Abschluss nicht verpflichtet sind, verlaufen nicht nur die Verhandlungen schleppend, sondern wirken sich auch bremsend auf den technischen Ausbau aus.