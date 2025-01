Russischer Oligarch: Steuertricks mit Luxusyachten?

Die bis heute im Raum stehende Frage: Könnte Abramowitsch so in der EU Millionen an Steuern hinterzogen haben? Die vorliegenden Dokumente legen jedenfalls einen ausgeklügelten Plan nahe. Abramowitsch selbst taucht in der Kommunikation nicht auf, seine Berater dürften sich der Dimension aber bewusst gewesen sein. So gab ein Manager in einem geleakten Memo zu bedenken: Ein "entschlossener Ermittler" könnte ihre Struktur durchschauen - mit sämtlichen "möglichen Konsequenzen".