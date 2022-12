Viele sehen in Afrika schon das neue Asien. Was sich so pauschal sicher nicht beurteilen lässt, denn dazu sind die Voraussetzungen der einzelnen Länder zu unterschiedlich. Für Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, wird Afrika dennoch "in den nächsten 15 bis 20 Jahren in der globalen Wirtschaft eine ganz andere Rolle spielen als bisher". Auch wenn man es letztlich nicht mit Sicherheit vorhersagen kann, gibt es eine Vielzahl guter Gründe für diese Annahme.