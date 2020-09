Wenn keine Geldautomaten mehr funktionieren, in den Supermärkten nicht mehr eingekauft werden kann, weil die Kassensysteme down sind, Angreifer die Turbinen-Steuerungssoftware der Kraftwerke abgeschaltet haben oder wenn die Computernetzwerke in Kliniken ausfallen, dann tritt das ein, was die Sicherheitsbehörden eine "Großschadenslage" nennen: Das öffentliche Leben in der Republik steht still, Menschenleben sind in Gefahr. "Kapazitäten oder Ressourcen, die sich dann um die Sicherstellung oder Wiederherstellung der Versorgung der Bevölkerung kümmern, sind bisher so nicht existent", lautet das erschütternde Urteil der Fachleute von der AG Kritis.