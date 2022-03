Götz: Um die Ernährungssicherheit zu verbessern, müssen wir Risiken reduzieren. Also etwa Produkte aus verschiedenen Regionen importieren, um sich so gegen Dürren oder Kriege in einzelnen Ländern abzusichern. Der Grund dafür, dass so viele Länder Getreide von Russland und der Ukraine importieren, liegt natürlich darin, dass diese so günstig produzieren und die Weltmärkte zu relativ niedrigen Preisen beliefern.