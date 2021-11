Auch Singapore Airlines nimmt zwölf ihrer 19 Superjumbos wieder in Betrieb, vom 18. November an setzt sie ihn Richtung London ein. Die australische Qantas nutzt ihn vom Juni kommenden Jahres an wieder für Flüge Richtung Los Angeles, mustert aber zwei ihrer zwölf Flieger aus. Auch China Southern Korean Air und All Nippon Airways fliegen ihn wieder.