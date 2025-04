Europäische Aktienmärkte boomen - der neue Zukunftsmarkt?

Handelssaal der Frankfurter Börse: Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien hat auch an den europäischen Handelsplätzen für leichten Aufschwung gesorgt.

Gründe für den europäischen Aufschwung

Zunächst einmal erscheint die Kapitalverlagerung logisch. "Wenn sich durch sprunghafte wirtschaftspolitische Entscheidungen einer Regierung die Unsicherheit an den Finanzmärkten verstärkt, dann kann das durchaus bewirken, dass Anlegerinnen und Anleger ihr Geld in andere Regionen lenken", sagt Professor Christine Laudenbach vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE.

In den USA gibt es durch Donald Trumps Politik auch real ein erhöhtes Inflationsrisiko, was Renditen schmälern könnte - aber am schlimmsten wirkt sich tatsächlich die Unsicherheit aus.

Dämpfer auf US-Markt - Investitionspläne in Europa

Ein weiterer Punkt: Die US-Aktienmärkte waren, auch aufgrund des KI- und Tech-Booms der vergangenen Jahre, zuletzt sehr hoch bewertet. Manche würden sagen: überbewertet. "In Europa war es dagegen so, dass die Aktienmärkte tendenziell eher niedrig bewertet und nicht im Fokus der Investorinnen und Investoren waren", sagt Christine Laudenbach.

In dieser Ausgangssituation versetzte nun also die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung den Erwartungen in den US-Markt einen Dämpfer. In Europa dagegen wurden neue Investitionspläne geschmiedet.