Aktienmarkt: Was man zum Investieren anfangs wissen sollte

Was man zum Aktienmarkt wissen sollte

Was ist die Börse und was sind Aktien? "logo!" erklärt es einfach und verständlich für Kinder - aber auch Erwachsene. 09.04.2025 | 1:32 min

Was ist eine Aktie?

Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Wer eine Aktie kauft, wird Miteigentümer - zumindest im Kleinen - und beteiligt sich damit am wirtschaftlichen Erfolg (oder Misserfolg) der Firma.

Aktien werden in der Regel von börsennotierten Unternehmen ausgegeben, die sich darüber Kapital von Investoren beschaffen. Im Gegenzug bieten sie Investierenden die Chance auf Kursgewinne und Anteile an den Gewinnen des Unternehmens - die sogenannten Dividenden.

Wie funktioniert Aktienhandel?

Aktien werden über Börsen gehandelt - also über Marktplätze für Wertpapiere. Der Handel funktioniert nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage: Steigt die Nachfrage nach einer Aktie, weil viele Anleger glauben, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist, steigt in der Regel auch ihr Preis.

Immer mehr Menschen investieren in Aktien über Neobroker. ZDF-Finanzexpertin Sina Mainitz spricht über die Vor- und Nachteile von Trading-Apps. 14.04.2025 | 5:33 min

Umgekehrt sinkt der Kurs, wenn viele ihre Aktien wieder verkaufen wollen, was völlig normal ist, wie Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt.

Zwischenzeitliche Kursverluste von bis zu 50 Prozent sind ebenso normal wie rasante Kursanstiege. „ Niels Nauhauser, Finanzexperte

Historisch betrachtet gelte aber: Aktien sind bisher die rentabelste aller Anlageklassen gewesen und eignen sich daher in der Regel gerade auch für einen langfristigen Vermögensaufbau.

Wo kann mit Aktien gehandelt werden?

Der Handel mit Aktien läuft heute fast ausschließlich digital ab - meist über sogenannte Online-Broker oder Direktbanken. Dort können auch Privatanleger bequem per App oder Webseite Kauf- oder Verkaufsaufträge erteilen. Viele setzen dann auf die Strategie des "Buy and Hold", also kaufen und langfristig halten.

Natürlich ist auch ein aktiver und kurzfristiger Handel möglich - etwa das gezielte Kaufen und Verkaufen bei Kursschwankungen. Aber: Das ist auch deutlich riskanter, warnt Niels Nauhauser:

Kurzfristig folgt die Börse einem Zufallspfad, die Schwankungen sind völlig unvorhersehbar. „ Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Sie werben auf Instagram, YouTube, TikTok mit ihrem Erfolg. Sogenannte Finfluencer geben Tipps zur Geldanlage - und manche gehen sogar noch weiter. 15.11.2023 | 28:59 min

Was ist eine Börse - und welche Märkte gibt es?

Bekannte Börsen sind die New York Stock Exchange in den USA oder auch die Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland. Sie sind ein organisierter Handelsplatz für Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen und ETFs:

Aktien : Einzelne Anteile an Unternehmen. Wer eine Aktie kauft, wird Miteigentümer und kann von Kursgewinnen und Dividenden profitieren.

: Einzelne Anteile an Unternehmen. Wer eine Aktie kauft, wird Miteigentümer und kann von Kursgewinnen und Dividenden profitieren. Anleihen : Schuldverschreibungen, meist von Staaten oder Unternehmen. Anleger leihen Geld und erhalten im Gegenzug Zinsen.

: Schuldverschreibungen, meist von Staaten oder Unternehmen. Anleger leihen Geld und erhalten im Gegenzug Zinsen. ETFs (Exchange Traded Funds): Börsengehandelte Fonds, mit denen man in viele Unternehmen gleichzeitig investieren kann.

Verbraucherschützer Niels Nauhauser rät Einsteigern dazu, in breit gestreute ETFs zu investieren, die oft auch ohne hohe Verwaltungs- und Managemententgelte auskommen: "Man kann so an Dividenden- und Kurserträgen teilhaben, ohne das Totalverlustrisiko eines Investments in Einzeltitel zu tragen."

ETFs gelten als eine attraktive Anlageform. Seit 25 Jahren können mit ihnen in Deutschland Anleger ein Vermögen aufbauen. Doch die rosigen Zeiten sind offenbar vorbei. 11.04.2025 | 1:36 min

Fazit für den Einstieg beim Investieren

Der Einstieg an der Börse erfordert keine großen Summen - aber ein grundlegendes Verständnis. Dazu gehört in der Regel:

Langfristig denken : Der Aktienmarkt schwankt - auf kurze Sicht kann es Verluste geben. Historisch betrachtet lohnt sich aber meist ein langfristiger Anlagehorizont.

: Der Aktienmarkt schwankt - auf kurze Sicht kann es Verluste geben. Historisch betrachtet lohnt sich aber meist ein langfristiger Anlagehorizont. Breit streuen : Nicht alles auf eine Karte setzen. Streuung - zum Beispiel über ETFs - reduziert das Risiko.

: Nicht alles auf eine Karte setzen. Streuung - zum Beispiel über ETFs - reduziert das Risiko. Emotionen im Griff behalten: Panikverkäufe bei Kursverlusten oder übertriebene Euphorie bei Gewinnen sind typische Anfängerfehler.

In Norddeutschland hat sich die Wirtschaft zuletzt besser entwickelt als im Rest von Deutschland, so das Ifo-Institut. Was sind die Gründe? Dazu ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann. 15.04.2025 | 1:35 min

Aber: Nicht jeder fühlt sich mit denselben Anlagen wohl. Anfänger sollten sich daher überlegen, wie viel Risiko sie tragen wollen - und können.

Denn: Aktien und ETFs sind keineswegs für jeden die richtige Anlageform, gibt Niels Nauhauser zu Bedenken: "Je nach Bedarf kann auch die Tilgung von Schulden oder eine absolut sichere Anlage, wie beispielsweise ein Festgeldkonto, passender sein."