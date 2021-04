Der Verband der öffentlichen Banken, kurz VÖB, ist ein alteingesessener Club von Instituten, der nicht im Verdacht steht, windige Aussagen zu aktuellen Themen des Kapitalmarktes zu treffen. Zu ihm gehören etwa Landesbanken wie die BayernLB oder die Helaba, aber auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Deshalb gibt es in Presseerklärungen des Verbandes auch so sperrige Sätze wie "die Aufwärtsdynamik an den Aktienmärkten flacht ab" zu lesen. So etwas soll die Seriosität der Ausblickenden untermauern, heißt aber nichts anderes, als dass man wohl bald Kursrückgänge bei Aktien erwartet. Volker Sack, von der Nord/LB, drückt es so aus: "Es wird einen Rücksetzer geben - die Frage ist nur wann."