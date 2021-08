Summiert sich im Halbjahr zur erklecklichen Summe von 6,7 Milliarden Euro. Die Folgen der Unwetterkatastrophen in Europa steckt Europas größter Versicherungskonzern dagegen offenbar locker weg und peilt im laufenden Jahr einen Rekordgewinn an: Das operative Ergebnis werde voraussichtlich zwischen 12 und 13 Milliarden Euro liegen und damit in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne, erklärte das Unternehmen.