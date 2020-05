Das Kabinett soll an diesem Mittwoch einem Entwurf zustimmen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Von Wirtschaftsverbänden kam hingegen bereits Kritik. Der Industrieverband BDI warnte, gerade in der Corona-Krise dürften keine neuen Hürden für Investoren aus dem Ausland am Standort Deutschland aufgestellt werden.