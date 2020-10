Tatsächlich ist nämlich gerade im Büro noch Luft nach oben. Denn während die 99 deutschen Groß- und Mittelstädte, die am "Papieratlas" teilgenommen haben, eine Recyclingquote von stolzen 91 Prozent (ein Plus von 25 Prozent gegenüber 2010) vorweisen können, sieht es in den nicht-amtlichen Büros noch immer eher mau aus: Auf insgesamt nur 18 Prozent schätzt die IPR den Marktanteil von Recycling-Büropapier insgesamt.