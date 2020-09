Dabei fing alles ziemlich klein an: 1994 in einem Vorort von Seattle. Man war zu dritt. "Wir waren zwei Programmierer, die sich um die Software kümmerten und Jeff, der das Geschäftsmodell entwickelte", erinnert sich Paul Davis, einer der beiden Coder. "In der Zeit verschickten wir maximal 20 Bücher am Tag." 25 Jahre später gibt es über 250 Logistikzentren, die fünf Kontinente beliefern.