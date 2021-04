Amazon steht seit langem in der Kritik, weil es viele Jahre in den USA praktisch keine Steuern auf Bundesebene zahlte, obwohl der Online-Riese mittlerweile auf einen Marktwert von 1,6 Billionen Dollar angewachsen ist. Das hat sich inzwischen geändert: Im vergangenen Jahr meldete der Konzern mit Sitz in Seattle Erträge von 20,2 Milliarden Dollar und überwies dafür 1,7 Milliarden Dollar Steuern an die Regierung. Das entsprach einem Steuersatz von acht Prozent.