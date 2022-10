Doch jetzt kommen auch die lange Zeit Verwöhnten so langsam in der neuen Realität an. Nicht nur Meta, auch Amazon, Microsoft und Alphabet wurden zuletzt an der Börse abgestraft. Bei der Vorlage ihrer Quartalszahlen, waren es vor allem die schwachen Ausblicke, die Anleger in rauen Mengen Aktien der Konzerne verkaufen ließen. Die Zukunftserwartungen der Unternehmen zeigen nämlich, dass die vermeintliche Immunität eine Illusion war.