An mehreren Standorten in Deutschland folgten Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon am Montag dem erneuten Streikaufruf von Verdi; das teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Verdi hatte Beschäftigte in sechs Logistikzentren zu mehrtägigen Streiks von der Nacht auf Montag bis einschließlich 24. Dezember aufgerufen.