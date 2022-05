Verdi ruft zu Streiks bei Amazon auf

Auch die Beschäftigte von Sozial- und Erziehungsdiensten hat Verdi ab Montag erneut zu bundesweiten Streiks aufgerufen. An mehreren Tagen sollen Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten in dem Bereich, die im März in zweiter Runde ohne Ergebnis blieben. Vor der dritten Runde am 16. und 17. Mai in Potsdam soll laut Verdi nun der Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöht werden.