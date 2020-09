Die Ambiente in Frankfurt am Main, die größte Konsumgütermesse der Welt. Hier gibt es (fast) alles aus den Bereichen Wohnen, Essen und Schenken. Tausende Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre neuesten Produkte, die neuesten Trends.



Darunter auch die Firma Koziol. Das Unternehmen aus dem Odenwald produziert seit über 90 Jahren Design-Produkte aus Kunststoff für den Haushalt: erfolgreich, alles made in Germany. Die Produkte haben einen hohen Wiedererkennungswert. Auch bei dieser Messe haben sie ein neues Sortiment im Gepäck. Stephan Koziol, einer der Geschäftsführer, muss befürchten, dass schon bald Kopien auf dem Markt auftauchen.