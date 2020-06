Corona-bedingt hat Apple nämlich die Entwickler nicht nach Kalifornien eingeladen, sondern streamt die gesamte World Wide Developers Conference (WWDC), die als rein digitales Event durchgeführt wird. In der Vergangenheit wurden die rund 1.600 US-Dollar teuren Konferenztickets unter den 23 Millionen Apple-Entwicklern in der Welt verlost. In diesem Jahr können alle virtuell und kostenlos teilnehmen.