Auf einer Online-Veranstaltung am Firmensitz in Cupertino hat der US-Konzern Apple das iPhone 13 vorgestellt. Das neue Gerät verfügt über ein Oled-Display und soll in fünf Farben erhältlich sein. Zudem soll es eine Mini-Version geben. Das im vergangenen Jahr eingeführte Vorgängermodell iPhone 12 war das erste 5G-fähige Apple-Modell.