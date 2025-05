Arbeitszeit in Deutschland: Müssen wir mehr arbeiten?

Deutschland gehört bei der Arbeitszeit zu den Schlusslichtern

Kretschmann: In einer solchen Phase muss man ranklotzen

Er warnt mit Blick auf die weltweite Konkurrenz: "Dass man denkt, man kann in der Champions League spielen, ist aber nicht mehr innovativ genug und kann den Angriffen anderer, die uns auch mit Hochtechnologieprodukten angreifen, gar nicht mehr in dem Maße einen Vorsprung haben wie früher, dann muss man in so einer Phase einfach ranklotzen."