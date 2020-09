In Deutschland arbeitet mittlerweile jeder Vierte im Niedriglohnsektor. Mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit hat das nichts zu tun. Und die Gehaltsspiralen, die insbesondere in den Daxkonzernen die Managementgehälter in die Höhe getrieben haben, lassen sich ebenso wenig mit Wettbewerbsfähigkeit rechtfertigen.