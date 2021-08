Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr um fast 150.000 ab, sagte Scheele der "Süddeutschen Zeitung". In den kommenden Jahren werde es noch "viel dramatischer". Die Diakonie unterstützt die vermehrte Zuwanderung, mahnt aber eine besser organisierte Integration der Neubürger an.