Ebbe auf dem Arbeitsmarkt : Arbeitskräfte - wo sind sie bloß?

Der Leiter der Münchner Arbeitsagentur, Wilfried Hüntelmann, kann dies nur bestätigen. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Selten waren hierzulande so viele Menschen in Arbeit wie heute. Und selten gab es so hohe Zahlen an offenen Stellen und so wenig Arbeitssuchende. Die Folge: Die Arbeitnehmer könnten sich aussuchen, in welchen Berufen, unter welchen Konditionen und bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten wollen.