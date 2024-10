Arbeitslosigkeit steigt weiter: Herbstbelebung fällt aus

Kein Wunder, seit zwei Jahren ist die deutsche Wirtschaft im Abschwung und allmählich kommen die Bremsspuren auch am Arbeitsmarkt an: Seit Monaten schon kündigen deutsche Traditionsfirmen, wie Thyssenkrupp, Miele oder BASF Stellenabbau an. Jetzt beginnen die Alarmglocken lauter zu schrillen, wo auch beim größten Autobauer VW Tausende Arbeitsplätze auf dem Prüfstand stehen.