Arbeitsmarkt: Mehr als jeder Zweite will den Job wechseln

Mehr als jeder zweite Beschäftigte in Deutschland will einem Medienbericht zufolge seinen Job wechseln. 55 Prozent der Arbeitnehmer hätten sich in einer Befragung durch das Meinungsforschungsinstitut Appinio im Auftrag der Jobplattform Indeed als wechselwillig beschrieben, berichtete die "Welt am Sonntag". Vor einem Jahr gaben bei der gleichen Befragung noch 61 Prozent der Arbeitnehmer an, sich nach einer neuen Stelle umzusehen.