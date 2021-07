Dies alles seien Indikatoren, "die auch hoffen lassen, dass man in der zweiten Jahreshälfte ähnliche Zahlen zeigen kann", sagte der BA-Chef weiter. Die künftige Entwicklung am Arbeitsmarkt hänge jedoch auch eng mit dem weiteren Impfgeschehen zusammen. Wer sich nicht impfen lasse, der spiele "in der Tat auch mit der Frage der wirtschaftlichen Prosperität", warnte Scheele.