Deutsche arbeiten weniger als Bewohner anderer OECD-Länder

Überstunden bis in die Nacht? Das ist in Deutschland laut aktueller IW-Studie eher selten der Fall.

Nur in Frankreich mit rund 1.027 Stunden und Belgien mit rund 1.021 Stunden wurden weniger Arbeitsstunden geleistet als in Deutschland, heißt es laut "Bild am Sonntag" in der Studie.