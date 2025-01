Jeden Monat legt die 22-Jährige kleine Summen ihres Studentenbudgets in Aktienfonds an. "Ich weiß ja, ich brauche das Geld nicht heute, ich brauche es nicht morgen. Ich brauche es also in 50, 60, 70 Jahren", erklärt sie. Wie viele ihrer Generation glaubt Laura nicht, dass die gesetzliche Rente allein im Alter ausreicht. Sie weiß, sie muss sich selbst kümmern.