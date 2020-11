Die Gemeinschaft südostasiatischer Staaten Asean wurde 1967 in Bangkok gegründet. Heute gehören ihr die zehn Länder Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar (das frühere Birma), die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam an.



In den Mitgliedsländern leben fast 600 Millionen Menschen. Das Gebiet gilt als einer der Wachstumsmotoren Asiens. Höchste Instanz der Gemeinschaft sind die jährlichen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Das ständige Sekretariat hat seinen Sitz in Jakarta.



Ziel der Asean war zunächst vorrangig die Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs und des sozialen Fortschritts. Damit ist die Gemeinschaft vergleichbar mit dem Gemeinsamen Markt des Südens (Mercusor) in Südamerika. Später kamen bei der Asean der Kulturaustausch und Umweltthemen dazu. (Quelle: dpa)