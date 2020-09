Am 18. September wurde in den USA öffentlich, dass in Dieselautos des Volkswagenkonzerns per Software die Abgase manipuliert werden: Durch eine Abschalteinrichtung in der Motorensteuerung wird die Abgasreinigungsanlage im Normalbetrieb auf der Straße abgeschaltet. Auf dem Abgas-Prüfstand dagegen schaltet sie sich ein. Auf diese Weise konnten die Fahrzeuge die geltenden Abgasnormen einhalten und zugelassen werden.



Weltweit verbaute der Volkswagen-Konzern die illegale Steuerung in rund elf Millionen Fahrzeugen. Im Fortgang des Skandals stellte sich heraus, dass viele andere deutsche Hersteller ebensolche illegalen Abschalteinrichtungen in ihre Motoren eingebaut hatten.



Betroffen sind bislang die Volkswagen-Konzernmarken VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche. Doch auch BMW, Daimler und Opel haben ihre Kunden mit illegalen Abgastechniken betrogen.