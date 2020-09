Ein Audi Q5 in der Produktion.

Quelle: picture alliance/dpa/Archiv

Der Autobauer Audi stellt die Produktion in seinen europäischen Werken und in Mexiko Ende der Woche ein. Wegen der "aktuell deutlich verschlechterten Absatzlage und der sich abzeichnenden Unsicherheit der Teileversorgung der Werke wird es an den meisten Standorten des Volkswagen-Konzerns zu Produktionsunterbrechungen kommen", so Audi.



Wegen der Corona-Krise wurde auch die Jahrespressekonferenz abgesagt. "Die aktuelle Lage zwingt uns nun zu den angekündigten Maßnahmen", so Produktions- und Logistikvorstand Peter Kössler.